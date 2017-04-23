Ankara Çsm'de' Ayazma: Bir Başkalaşım Hikayesi' Fotoğraf Sergisi

Çsm'de' AYAZMA: Bir Başkalaşım Hikayesi' fotoğraf sergisi



FRANSIZ Kültür Merkezi tarafından sunulan, açılışını Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Fransız Kültür Merkezi Müdürü Eric Soulier'in katılımıyla düzenlenen 'AYAZMA: Bir Başkalaşım Hikayesi' isimli fotoğraf sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu'nda başkentlilerin izlenimine sunuldu. Sergi açılışını Fransa Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Eric Soulier, fotoğraf Sanatçısı Saner Şen ve Küratör Céline Piere-Magnani birlikte gerçekleştirdiler. Sergi, 2 Mayıs 2017 tarihine kadar izlenebilecek.



Fotoğraf sanatçısı Saner Şen, doğadaki su kaynaklarının kentsel dönüşümle doğaya verdiği zararı ve insan üzerinde nasıl bir etki yarattığını 'AYAZMA: Bir Başkalaşım Hikayesi' isimli fotoğraf sergisi ile anlatıp, dikkat çekmeye çalıştığını söyledi. Şen, bu kapsamda mahalle atmosferini, yerel düzlemden yola çıkarak şehirleşme ile ortaya çıkan sorunları fotoğraflarla anlatmak istediğini belirtti. Daha önce de kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarının olduğunu, Fotoğraflanması istenen projeye yabancı olmadığını belirten Şen, şunları söyledi:



SU KAYNAKLARININ ZEHİRLİ HALE GELDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİM



"İstanbul'un Küçükçekmece İlçesisi Ayazma Mahallesi, bildiğim bir yerleşim yeriydi. Kentsel dönüşümle doğadaki su kaynaklarına verilen zararı ve bu zararın insan üzerindeki etkilerini çektiğim fotoğraflarla anlatmaya çalıştım. Küçükçekmece sınırları içerisinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile tarihte, Ayazma şifalı ve yararlı özellikleri kutsanan kaynaklar arasında gösterilen suların yavaş yavaş kuruduğunu, hızlı yapılaşmayla da çevrede bulunan su kaynaklarının zehirli hale geldiğinin dikkat çekmek istedim. Yapılan büyük çaplı inşaatlarla su kaynaklarının kullanılamaz aşamasına gelmesi sonucu ortaya çıkan sorunlara dikkat çekmek için bu proje ile gözler önüne sermeye çalıştık" dedi.



FRANSA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KÜLTÜR-SANAT İŞBİRLİĞİ



Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi Müdürü Eric Soulier DHA'ya yaptığı açıklamada, "Sergiyi, İstanbul'dan sonra Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul'da kentsel dönüşümle ortaya çıkan sorunları anlatan bu sergide, doğaya verilen zararla insan üzerindeki etkileri fotoğraflarla gözler önüne serilmeye çalışılmış. Sergide bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Fransa ve Türkiye arasındaki kültür-sanat işbirliği çok iyi ilerliyor" dedi.