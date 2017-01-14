Ankara Çevre Düzeni Planı" Meclisten Geçti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, "2038 Yılı Hedefli Ankara Çevre Düzeni Planı" kabul edildi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi toplantısında, yerleşme ve arazi kullanımına ilişkin kararları, plan notları ve raporlarını bölge, havza veya il düzeyinde bir üst plana taşıyan "2038 Yılı Hedefli Ankara Çevre Düzeni Planı" görüşüldü.



İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Ankara Kent Konseyi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisindeki bütün siyasi parti grupları, Belediye Meclisi İmar Komisyonu ve Belediyemiz Daire Başkanlıkları ile istişare toplantıları yapılarak detaylı bilgi verildi. Alınan görüş ve öneriler bu planın amaç, ilke ve kararlarının oluşmasında büyük bir rol oynadı. Ölçeği gereği böylesi bir üst ölçek planda kırsal yerleşme ve iskan dışı alanlar hariç diğer bölgelerde uygulamaya yönelik alt ölçek planlarla belirlenecek hususlarla ilgilenilmeksizin, bunun yerine plana ilişkin temel stratejik yaklaşım, ilke ve hedefler ile öngörü ve müdahale biçimleri ortaya konuldu." ifadeleri yer aldı.



Ankara'nın, Konya ve Sivas'tan sonra yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük ili olduğu, 2014 yılında tüm il sınırlarının Büyükşehir'e dahil edilmesiyle bu alanın tümünün Büyükşehir Belediyesinin yetki alanına geçtiği hatırlatılan raporda, "Yaklaşık 25 milyon metrekareye ulaşan belediye sınırlarımızın büyük bölümü, kentsel yerleşme alanı dışında kalan kırsal yaşam özellikli mahalleler niteliğini kazandı." bilgisine yer verildi.



Komisyon raporunun okunmasının ardından plan, oy birliği ile kabul edildi.



Planın kabulü üzerine söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Nadir Koç, "Türkiye'de Kilis'in yanı sıra sadece Ankara'nın üst ölçekli planı olmaması gerçekten üzücü." ifadesini kullandı.



Planın Büyükşehir Belediyesinin 16 kişilik ekibince gece gündüz çalışılarak hazırlandığına işaret eden Koç, şunları kaydetti:



"Bütün ilçe belediyeleriyle mutabakata vardık, hatta hemen hemen her planımızı dava eden Şehir Plancıları ve Mimarlar Odasını bilgilendirdik. Böyle bir ekip çalışması yaptık. Tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza da buradaki Meclis üyesi arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir tarihinde ilk kez 1/100.000'lik bir üst ölçekli planımız oldu."