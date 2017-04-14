Ankara Büyükşehirin Maskotu "Misket" Çizgi Film Oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, Başkentlilerin sempatisini kazanan ve Büyükşehirin maskotu olan Ankara kedisi "Misket"in çizgi filminin yapılmasına karar verildi.



Belediye Meclisinin 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan toplantısında, kente ilişkin konular görüşüldü. Meclise sunulan başkanlık yazısında, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla milli ve manevi değerleri anlatan Ankara kedisi "Misket" karakteri kullanılarak bir çizgi film yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Yazıda, bu film karakteriyle tanıtım faaliyetleri yapılması için Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına yetki verilmesi, çizgi filmlerin yayın organlarında ücretsiz yayınlanması amacıyla protokoller yapılabilmesi için Genel Sekreterliğe yetki verilmesi talep edildi. Başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.



Belediye Meclisi toplantısında ayrıca, Mithatpaşa Köprüsü'nün altında Ziya Gökalp Bulvarı ile kesiştiği noktada yolun iki tarafındaki karşılıklı boş alanlar ile Hacettepe Hastanesi Büyük Acil Girişi yakınındaki uygun görülecek bir alanın satış ve tanıtım yeri açmak üzere Halk Ekmek Fabrikası'na 25 yıl süreyle bedelsiz tahsisine, Mogan Gölü'nde düğün, nikah, yemek, toplantı, gezi organizasyonlarında ve tüm sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere bir tekne temin edilerek işletmeye açılmasına karar verildi. - ANKARA