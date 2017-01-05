Ankara Büyükşehirden 7 Ayda Bin 500 Kilometre Yol Çizgisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, "Yollarda yaptığımız asfalt programıyla koordineli bir şekilde süren çalışmalar kapsamında Nisan ayından kış aylarının başlangıcına kadar yaklaşık bin 500 kilometrelik kesikli çizgi çalışması yaptık" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent yollarında güvenli yolculuk için en önemli yol gösterici olan çizgi ve şeritleme çalışmaları kapsamında 7 ayda bin 500 kilometre çizgi çizdi. Sorumluluk alanındaki 25 ilçede en ücra köşelere kadar yol ve asfalt götüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bu yıl Nisan ayından itibaren kış başlangıcına kadar yol çizgilerinin yanı sıra yaya ve okul geçidi ile kavşak yaklaşımlarında kullanılan işaretlemelerin fark edilebilirliğini artırmak amacıyla da asfalt üzerine bin 700 trafik işaret sembolü ve bin 500 Büyükşehir Belediyesi logosu yerleştirdi.



Fen İşleri Dairesi Başkanı Üçpınar, "Yollarda yaptığımız asfalt programıyla koordineli bir şekilde süren çalışmalar kapsamında Nisan ayından kış aylarının başlangıcına kadar yaklaşık bin 500 kilometrelik kesikli çizgi çalışması yaptık" şeklinde konuştu.



Ankaralıların modern levhalarla, sinyalizelerle donatılan yollarda güvenli yolculuk yapabilmeleri için en önemli yol gösterici olan şeritleme çalışmalarının özellikle gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Üçpınar, "Yol çizgi-şerit çalışmaları, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. Takip edeceğimiz şeridin, gideceğimiz yolun en önemli aydınlatıcıları bu çizgiler. O yüzden de en kaliteli ve en iyi görüşü sağlayacak malzemeler kullanıyoruz. Ayrıca çizgiler, asfaltın niteliğine göre 6 ay ile 2 yıl garantili, uzun ömürlü boya kullanılarak çekiliyor. Gece görünürlüğü için uygun, reflektif özellikli ve Avrupa Birliği ile Karayolları Genel Müdürlüğünün öngördüğü standartlardaki boyaları seçiyoruz. Caddelere uzun ömürlü termoplastik-kalıcı boya, yaya geçitlerine ise tırtıklı, hız kesme özelliğine sahip 'çift kompenantlı-yükseltili' boya seriliyor. Asfaltı yeniden atılacak yollarda da geçici olarak soğuk boya kullanıyoruz" diye konuştu. - ANKARA