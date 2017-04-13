Ankara Büyükşehir Yeni Bahçıvanlar Yetiştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 yıldır geleneksel olarak düzenlenen bahçıvanlık kurslarının bu yılki eğitimleri devam ediyor. 5 günlük teorik derslerin sonunda sahaya inen bahçıvan adaylarının uygulamalı eğitimleri sürüyor.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca bu yıl 14'üncüsü düzenlenen değişik mesleklerden her yaştan 385 kişinin katıldığı 2 haftalık kursta bahçıvan adayları, ilk 5 gün aldıkları teorik eğitimleri pekiştirmek amacıyla sahada uygulama eğitimleri yapıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen dersler sonucu teorik ve pratik bilgilerden başarıyla geçen kursiyerlere sertifika verilecek.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına ait sera ve parklarda uygulama yapan kursiyerlere bitki koruma, toprak ve gübre bilgisi, salon bitkileri üretim ve bakım bilgileri, tasarım bitkileri tanım, tarif ve standardizasyonu, bahçe çiçekleri üretim ve bakım teknikleri, fidan dikim teknikleri, çim saha tesisi, aşılama ve budama teknikleri, sebze yetiştiriciliği dersleri uygulamalı olarak anlatılıyor. Kursiyerler ilk hafta aldığı çevre bilgisi, toprak ve gübre bilgisi, tasarım bitkileri tanım, tarif ve standardizasyonu, bitki dikim teknikleri, fidan üretim teknikleri gibi dersleri de bu sayede pekiştirmiş oluyor. - ANKARA