Ankara Büyükşehir'den Çevre İlçe Meydanlarına da Çiçek Vazoları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yeşil alan miktarını artırırken, bir taraftan da ilçelerde araç ve yaya yoğunluğunun bulunduğu meydanlara, refüjlere, parklara, boş ve atıl alanlara da çiçek vazoları yerleştirerek ayrı bir görünüm kazandırıyor.



Kişi başına 20 metrekareye yakın yeşil alan düşen Ankara'da, tertemiz doğasıyla dikkati çeken çevre ilçelere Büyükşehir Belediyesi, vazolar yerleştirerek çiçeklerle donatıyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı; Nallıhan'a 20, Şereflikoçhisar'a 7, Çamlıdere'ye 11, Polatlı'ya 5 vazo yerleştirerek, içerisini rengarenk çiçeklerle donattı.



Büyükşehir Belediyesi, Akçakoca'da bulunan ve yıl boyu yaşlılar, engelliler ve öğrencilerin ücretsiz tatil yapma imkanı bulduğu Akçakoca Sosyal Tesislerine 7, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinin restore edildiği Göynük'e de çevre güzelleştirme çalışmaları kapsamında 13 çiçekli vazo yerleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi refüjler, meydanlar, havuz kenarları ile park içerisine yerleştirdiği rengarenk çiçeklerin dikili olduğu vazolarla, Başkent'e ayrı bir güzellik kazandırıyor. - ANKARA