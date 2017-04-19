Ankara Büyükşehir Belediyesine Silahlı Saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilden ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, isabet alan belediye binasının 3 camı kırıldı.



Olay, gece 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden seyir halinde olan plakası alınamayan beyaz bir otomobil içerisindeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, belediye binasına ateş açtı. Saldırının ardından otomobil olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, isabet alan belediye binasının 3 camı kırıldı.



Havanın aydınlanmasıyla beraber çalışmalarına başlayan olay yeri inceleme ekipleri, bölgede boş kovan araması yaptı. Belediyenin kırılan 3 camı yetkililer tarafından yenilendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı



=====================================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>