Ankara Büyükşehir Belediyesine Silahlı Saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilden ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, isabet alan belediye binasının 3 camı kırıldı. Olay, gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz bir otomobil içerisindeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi binasına ateş açtı. Saldırının ardından otomobil olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, belediye binasının 3 camı kırıldı. Havanın aydınlanmasıyla beraber çalışmalarına başlayan olay yeri inceleme ekipleri, bölgede boş kovan araması yaptı. Belediyenin kırılan 3 camı ise yetkililer tarafından yenilendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



(Uğur Kan Yüksek/İHA)