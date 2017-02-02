Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Yetim Çocuklara Karne Hediyesi

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Sevgi Evleri'nde bakım desteği alan başarılı öğrencilere karne hediyesi verildi.



Sosyal Hizmetler Dairesinin ev sahipliğinde düzenlenen karne etkinliğinde, yarıyıl tatiliyle birlikte karne sevinci yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi Sevgi Evlerinde bakım desteği alan yetim çocuklardan başarılı olanlara karne hediyesi dağıtıldı.



Etkinlikte çocuklar hazırladıkları mini bir programla, katılımcılara renkli anlar yaşattı. Kendilerine zarf içinde verilen harçlıklarını alan çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Programa, yetim çocuklar ile eğitmenlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker de katıldı. - ANKARA