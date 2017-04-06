Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı" Etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Otizm Vakfı, "Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı" nedeniyle ortak etkinlik düzenledi. Programda, Otizm Vakfı İncek Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Murat Gazanferoğlu'nun keman resitali, büyük alkış aldı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Şafak Uğur, Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, belediye yetkilileri, vakıf yöneticileri ile vakfın İncek Yaşam Merkezi'nde özel eğitim gören öğrencilerin velileri katıldı.



Etkinlik programı, İncek Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Murat Gazanferoğlu'nun piyano eşliğinde verdiği keman resitaliyle başladı. İzleyicilerin büyük beğeniyle izlediği mini resital, Beethoven'in ünlü eseri 9. Senfoni ile tamamlanırken, izleyiciler esere alkışlarla eşlik etti.



Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Şafak Uğur, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu gibi farkındalık günlerinin kamuoyunu harekete geçirerek sivil toplum kuruluşları ve devletin hassas konulara daha itinayla eğilmelerini sağladığına dikkat çekti. Uğur, şunları söyledi:



"Ankara Büyükşehir Belediyesi, İncek'teki 8 dönümlük arsasını, üzerindeki 3 villayla beraber 30 yıllığına, Otizm Vakfı İncek Yaşam Merkezi'ne tahsis etti. Daha sonra da Merkez'in tefrişini yaptı. Elektrik, su ve doğalgaz giderlerini karşılayarak da desteğini sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, binanın bazı fiziksel ihtiyaçları ve çevre düzenlemeleri konusunda da destek sağlayarak bu hassas proje ortaklığının gereklerini yerine getiriyor."



Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan otizmle ilgili farkındalığı, bilinirliği artırmak, erken yaşta tanı konularak verilen özel eğitim programıyla, en iyi şekilde sonuç alınabileceğini göstermeyi amaçlandıklarını vurguladı. "Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkısıyla faaliyetlerini sürdüren Otizm Vakfı Yaşam Merkezi, ülkemizin en kapsamlı eğitim merkezidir" diyen Çayan, Merkez'in çalışmaları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler sundu.



Programın sonunda davetliler, Otizm Vakfı Eğitim Merkezi öğrencilerinin, "OTİZM Ahşap'a Yeniden Can Veriyor" sloganıyla kurulan ahşap atölyesinde yaptıkları eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. - ANKARA