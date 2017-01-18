Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce idari soruşturmayla görevinden uzaklaştırılan Ankara Büyükşehir Belediye çalışanı 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

HEPSİ DE BYLOCK KULLANICISI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan çalışanlar olduğu ve 36'sının gözaltına alındığı belirtildi.

"100 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI" DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde Meclis 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede, bu süreçte belediyede FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 100 kişinin görevden alındığını açıklamıştı.