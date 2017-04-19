Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Ateş Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Ateş Açıldı

Başkentte Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı.

3 EL ATEŞ EDİLDİ

Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başllatıldı.

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