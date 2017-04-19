Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Ateş Açıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı.
Başkentte Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı.
3 EL ATEŞ EDİLDİ
Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başllatıldı.