Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Ateş Açıldı (2)

MELİH GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Ateş Açıldı (2)

MELİH GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

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