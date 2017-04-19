Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Ateş Açıldı (2)

MELİH GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom'da bulunan binasına, dün gece kimliği belirsiz kişilerce, araç içinden 3 el ateş edildiğini, şans eseri binada kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.



Twitter hesabından, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın bulunduğu katlara isabet eden kurşunların yol açtığı hasarın görüntülerini paylaşan Gökçek, "Dün gece bir araçtan, belediye binamızın 3, 11 ve 16. katlarına isabet eden 3 el atış yapılmıştır. Belediye binası o anda boş olup, herhangi bir yaralı yoktur. Bir sarhoşun atışı mıdır, yoksa bir teröristin atışı mıdır, polisin çalışmasıyla inşallah ortaya çıkacaktır" mesajını paylaştı.



Gökçek, "Amaç, göz korkutmaksa, boş binaya gece kurşun sıkmak, korkaklığın ta kendisidir. Hak bildiğimizden bir adım geri dönen namerttir" açıklamasını yaptı.



"İRFAN DEĞİRMENCİ'YE GEÇMİŞ OLSUN"



İrfan Değirmenci'nin evinin kurşunlanmasını da değerlendiren Gökçek, "İrfan Değirmenci'nin de evi kurşunlanmış. Muhtemelen her iki yere kurşun sıktıran, aynı ellerdir. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler. Türkiye, Batı'nın ve FETO'nun talimatlarıyla oynanan bu oyunlara düşmeyecektir. İrfan Değirmenci'ye geçmiş olsun diyorum. Fikren taban tabana zıt olsak da teröre karşı ortak tavır almak, boyun borcumuzdur" dedi.



