Ankara Büyükşehir Belediyesi Asansör ve Yürüyen Merdivenleri Yeniliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ve yaşlıların hayatına büyük kolaylıklar getiren yürüyen merdivenlerin ve üst geçit asansörlerinin hem sayısını artırıyor hem de yıprananları yeniliyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Akay Kavşağı'nda 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin tanklarıyla büyük zarar vererek kullanılamaz hale getirdiği yürüyen merdiven ile İvedik Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiveni yeniledi. Ekipler, Sincan Silolar Kavşağı alt geçidine de yeni yürüyen merdiven yaptı.



Hastaneler bölgesindeki alt ve üst geçitlerde zarar görmüş, yıpranmış asansörlerin yenilenme çalışmaları da devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda Adnan Saygun Caddesi üzerinde Hacettepe Hastanesi girişinde yer alan üst geçit ile Talatpaşa Bulvarı İbni Sina Hastanesi önündeki üst geçitte bulunan engelli ve yaşlı asansörlerini yeniden yapıyor. AŞTİ Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) giriş kısmında valizleriyle gelen yolculara kolaylık sağlamak amacıyla asansör yapımı devam ediyor. Aynı yerde daha önce de yürüyen merdiven yapılmıştı. Büyükşehir yetkilileri, zaman zaman hırsızlar ve dilenciler tarafından büyük hasar verilen 184 asansör ve 47 yürüyen merdivenin de periyodik bakımlarının yapıldığını belirttiler. - ANKARA