Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'ten, Ankaragücü'ne Deplasman Desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kayseri Erciyesspor ile Ankaragücü arasında Pazar günü oynanacak maç için Ankaragüçlü taraftarları Kayseri'ye götürmek üzere otobüsler kaldırılacağını bildirdi.



Ankaragücü'ne vereceği bu taraftar desteğini Twitter hesabından paylaşan Gökçek, 23 Nisan Pazar günü oynanacak maç için Ankaragücü'ne başarılar dileyerek, "Ankaragücü taraftarları Kayseri deplasmanına gitmek için belediyeyi aramışlar. Belediyenin önünden saat 09.30'da 10 araç çıkartacağız. Arzu eden Ankaragüçlüler isimlerini 507 33 01 veya 507 33 02 nolu telefona yazdırabilirler. Saat 09.30'da hareket inşallah, başarılar. Müracaat çok olursa otobüs sayısı artabilir. Taraftar grupları toplu müracaat edebilir" dedi. - ANKARA