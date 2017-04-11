Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Son Referandum Anketini Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent'te 16 Nisan referandum una ilişkin yapılan son anket sonuçlarını açıkladı. Gökçek, 10 bin 600 kişinin katıldığı son anketinde "evet" oylarının yüzde 58,64'e yükseldiğini belirtti.



Türkiye'deki yerel ve genel seçimler başta olmak üzere referandum lara ilişkin düzenlediği anketlerle sonuçlara en yakın tahminleri yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 16 Nisan referandum sonucuna ilişkin de yaptırdığı son anketi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Gökçek, anket sonuçlarına ilişkin, "Ankara'da dün yaptığımız 10 bin 600 kişilik anket sonuçları: 'Evet' 58.64, 'hayır' 41.36 not edin bir kenara. İnşallah seçimden sonra görüşürüz" paylaşımını yaptı.



Gökçek, Mart ayında da referandum için üç ayrı anket yaptırmış ve sonuçlarını açıklamıştı. Başkan Gökçek, 1, 9 ve 27 Mart tarihlerinde yapılan anket sonuçlarında "evet" oylarını sırasıyla "yüzde 55,4, ikincisinde yüzde 56,2, üçüncüsünde ise 58,3" olarak açıklamıştı. - ANKARA