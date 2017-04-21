Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Güvenpark'a cami yapılacağına yönelik haberlere ilişkin, "Cami fikri aklımızdan bile geçmedi. Aklımıza getiren Mimarlar Odası. Niye gelenin geçeni·n ihtiyacını karşılayacak bir mescit olmasın?" ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya hesabı Twitter hesabından Güvenpark'a cami yapılacağına yönelik haberlere tepki gösterdi.



İddiaları "Külliyen yalan." olarak nitelendiren Gökçek, "İşiniz gücünüz ajitasyon. Heykeller kalkıyor, cami yapılıyormuş. Haberi yapanın kimliğini bilenler niyeti bilir." mesajını paylaştı.



Güvenpark'ta yapılacak çalışmaya ilişkin de bilgi veren Gökçek, şunları kaydetti:



"Yeni metro durağı yer altına yapılıyor. Üstüne kapalı dolmuş durağı yapılacak. Mimarlar Odası buna karşı çıkarken 'Bunlar Güvenpark'a cami de yaparlar.' diyerek suçlamada bulunmuştu. Hatırlayın, ben de twit atıp, 'Mimarlar Odasına teşekkürler, dolmuş durağının olduğu yere cami fikri mükemmel.' demiştim. Camii fikri aklımızdan bile geçmedi. Aklımıza getiren Mimarlar Odası. Niye gelenin geçeni·n ihtiyacını karşılayacak bir mescit olmasın? Ancak heykelin yerine bir şey yapılacağı külliyen yalan. Haberin yapılış nedeni, yalan üzerine ajitasyon."