Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Başkentte bu yıl yağışın yok denilecek kadar az olduğunu" belirterek, "Bu sene itibarıyla istesek de istemesek de Kesikköprü'den su alacağız." ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gökçek, Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ASKİ ile EGO'nun "2016 Yılı Faaliyet Raporu"nu sinevizyon eşliğinde anlattı.



Gökçek, meclis üyelerine yaptığı sunumda, Ankapark'tan, Kuzey Ankara'ya, asfalttan açılan yeni yollara, ilçelere yatırımlardan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar çok sayıda çalışma hakkında bilgi verdi.



ASKİ'nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Gökçek, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Ankara genelinde yapılan klorlama denetimleri sonucunda, klorlamada kent genelinde yüzde 100 başarı sağlandığını belirtti.



Başkan Gökçek, ASKİ'nin 1994'teki su abone sayısının yaklaşık 726 bin olduğunu, 2016 yılına kadar yapılan yatırımlarla abone sayısının 2 milyon 168 bine ulaştığını bildirdi.



Temiz su ve bakteriyoloji laboratuvarlarında, toplam 63 parametrenin analizinin standartlara uygun şekilde yapıldığını anlatan Gökçek, laboratuvarların uluslararası akreditasyonlara da sahip olduğunu vurguladı.



Gökçek, Ankara'da "bu yıl yağış miktarının yok denilecek kadar az olduğunu, barajlardaki toplam doluluk oranının 462 milyon 779 bin metreküpü bulduğunu" değerlendirerek, "Bu sene itibarıyla istesek de istemesek de Kesikköprü'den su alacağız." ifadelerini kullandı.



"Oyuncak montajları tamamlanmak üzere"



Ankapark'taki çalışmalara değinen Gökçek, tamamlanan giriş kapısı, oyun konsolları, dijital oyun çadırları ve çevre düzenlemelerine ilişkin görüntüleri ve bilgileri meclis üyeleriyle paylaştı.



Gökçek, oyuncak montajlarının tamamlanmak üzere olduğunu ve bu yıl içinde çalışmaları bitirmek istediklerini dile getirdi.



Kuzey Ankara Cami ve Külliyesi'nde yürütülen çalışmalara devam edildiğini belirten Gökçek, "Cumhuriyet tarihinin en şık camisi olacak Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.



Gökçek, Yeni Toptancı Hali'nin taşınacağı Ankahal'in projesinin hazırlandığını, bu ay ya da mayısta yapım ihalesine çıkılacağını bildirdi.



Asfalt seriminde Türkiye rekoru kırdıklarını ifade eden Gökçek, "1 milyon 541 bin 467 metre yeni yol açımı, 1 milyon 778 bin 586 metre malzemeli bakım ve 1 milyon 306 bin 585 metre reglaj faaliyeti yaptık. Yani bu rakamların hepsi Türkiye rekorudur." değerlendirmesinde bulundu.



Tarım ve hayvancılığa destek



Çevre ilçelerde tarım ve hayvancılığa büyük destek verdiklerini anlatan Gökçek, şöyle devam etti:



"Türkiye'de en büyük arılı kovan desteğiyle, Ankara'da arıcılığın gelişmesini sağladık. 600 çiftçimize, 6 bin arılı kovan ve arıcılık malzemesi desteği verdik. Yetiştiricilerimize sürülerini iyileştirmeleri için damızlık koç ve teke desteği verdik. Kırsal ilçemizdeki 752 çiftçimize bin 751 koç ve teke dağıttık. Genç çiftçilerimize 3 bin kıvırcık koyun ve bin 600 Ankara keçisi dağıttık. Çiftçilerimize tohum ve fidan verdik."



Gökçek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyi de görüntülerle aktardı.



Kültür ve sosyal hizmetler ile sosyal yardımların ise her yıl kesintisiz devam ettiğini hatırlatan Gökçek, ayrıca savaştan kaçan sığınmacılara yardım eli uzattıklarının altını çizdi.



Yapılan görüşmeler ve değerlendirmelerin ardından Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO genel müdürlüklerinin "2016 Yılı Faaliyet Raporu" onaylandı.