Ankara-Bingöl Seferini Yapan Uçağa Yıldırım Çarptı

Ankara'dan 11.55'de havalanan uçak Bingöl'e iniş yapamayınca Elazığ'a yöneldi. Elazığ Havalimanı'na iniş için alçalan uçağa yıldırım isabet etti. Bunun üzerine iniş yapamayan uçak, Erzurum'a yönelerek zorunlu iniş gerçekleştirdi.

UÇAĞA YILDIRIM ÇARPTI

Dün Ankara'dan 11.55'de havalanan uçak Bingöl'e iniş yapamayınca Elazığ'a yöneldi. Elazığ Havalimanı'na iniş için alçalan uçağa yıldırım isabet etti. Bunun üzerine iniş yapamayan uçak, Erzurum'a yönelerek zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum Havaalanı'nda kontrollerinin ardından tekrar kalkan uçağın Bingöl Havaalanı'na 17.45'te iniş yapabildiği öğrenildi.

Uçakta yaşananlar ise bir yolcu tarafından telefonla kaydedildi.

Yapılan anonslarda,"Uçağımıza Elazığ'a alçalma esnasında yıldırım isabet etmiştir, teknik personelimiz harici kontroller yapmaktadır. Teknik personelin vereceği rapora göre hareket edeceğiz." denildi.