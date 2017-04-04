Ankara Bakan Özhaseki: Kılıçdaroğlu Sanırım Şaka Olsun Diye Söyledi 1

Bakan Özhaseki: Kılıçdaroğlu sanırım şaka olsun diye söyledi



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz'da yaşananlar kontrollü darbe girişimi' söylemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, kendilerini kaybettiklerinin, düzenlerinin bozulduklarının alemeti. Sanırım şaka olsun diye söyledi" dedi.



Bakan Özhaseki, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine hayat veren Mogan Gölü'nin dip çamuru temizli ile kurulan istasyonlara giderek Belediye Başkanı Fatih Duruay'dan bilgi aldı. Özhaseki, Mogan Gölü'nde yaptığı açıklamada, burada Gölbaşı'nın yıllardır şikayet ettiği bir konuyu sıkıntısız bir şekilde çözebilecek bir hareketin başında bulunduklarını söyledi. Özhaseki, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da yaşananların kontrollü darbe girişimi söylemine ilişkin soruya şu karşılığı verdi: "Sanırım şaka olsun diye söyledi. Küçük çocuklar bile gülsün diye söyledi. Arkadaşlar insan hayatı üzerinden plan yapılmaz. 250 tane şehidimiz var 2 bin 200 kişi gazi olmuştur. Onlarca Uçak meclisi bombaladı. Meclis bombanmasının şaka yanı nedir. İnsan ölümünün şaka yanı nedir ya. Tahmin ediyorim ki 15 Temmuz akşamı çıkan irade hoşuna gitmedi. O gün orada millet müthiş şekilde iradesini ortaya koydu. Ne kadar Darbe varsa, ne kadar muhtura varsa, ihtilal ortamı varsa, hep bunun tarihinde CHP olmuştur. O ortamlardan, oluşan ortamlardan sonra da CHP tarzı adamlar iktidara gelmiştir. Herhalde 16 Nisan'dan sonra da kendilerine iktidar yolu kapanıyor diye ne yapacaklarını şaşırdılar. O yüzden tuhaf şeyler söyüyorlar."



Bakan Özhaseki, CHP Konya Milletvekilinin söylemine ilişkin soruya ise, Düşmanı denize dökmekle anlamsız sözü çok acı. Bu, kendilerini kaybettiklerinin, düzenlerinin bozulduklarının alemeti. Kötü bir söz ile cevap vermek bize yakışmadığı için cevap vermiyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu konusunda ihtisas ve doktorasını tamamlamış birisiyim. 3 ay boyunca iftiralarına uğramış birisiyim. Gözünü kırpmadan yalan söyler ve iftira eder. Kemal beyin bu sözlerine alışkın olduğumuz için garip geliyor bize 'Allah CHP'lilere yardım etsin, böyle bir insana sabrediyorlar" dedi.