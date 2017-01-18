Ankara - Bakan Işık: Hiçbir Caninin Yaptığının Yanına Kar Kalmamasının Gerektiğini Biliyoruz

Bakan Işık: Hiçbir caninin yaptığının yanına kar kalmamasının gerektiğini biliyoruz



MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Reina saldırganının yakalanmasının çok önemli bir olay olduğunu belirterek, "Başta bakanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir çalışma, inanılmaz bir takip ve bunun sonucundan yakalanan ipuçlarından çorap söküğü gibi deşifre edilen kriminal bir durum. Hiçbir caninin yaptığının yanına kar kalmamasının gerektiğini biliyoruz" dedi.



Bakan Işık, 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Kahramankazan'ı ziyaret etti. FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4'üncü ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, Meclis'i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'ı ziyaret eden Bakan Işık, Reina saldırganının yakalanması ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti.



"Kazan'a müteşekkiriz ve şükran borçluyuz" diyen Bakan Işık, "Bu şükran borcunu ödemek için de bundan sonra ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Işık, Kazana çok güzel büyük bir park yapacağız. Bugünkü hava üssünün olduğu bölgede ayrıca Savunma Sanayi bölgesi hayata geçiyor. Bunun dışında yeni yatırımlarla inşallah Kazan'ı çok daha güçlü bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.



HER GEÇEN GÜN YERLİ SİLAHLARIMIZI DAHA FAZLA ÜRETİYORUZ



Savunma Sanayi'nde her geçen gün çok daha iyiye gittiklerinin altını çizen Bakan Işık, "Her geçen gün dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz, her geçen gün yerli silahlarımızı daha fazla üretiyoruz. Üretimimizdeki yerlilik oranını ve katma değer oranını arttırıyoruz. Kritik teknolojileri her geçen gün daha Türkiye'ye kazandırma gayreti içerisindeyiz. Şu anda isim isim saymam çok zor. Savunma sanayinde Türkiye gerçekten son 14 yılda çok büyük mesafeler aldı. Şimdi bunu taçlandıracak kritik teknolojileri Türkiye'ye kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Temel atma için de arkadaşlarımız çalışıyor" diye konuştu.



Reina saldırganının yakalanmasının çok önemli bir olay olduğunu belirten Bakan Işık, "Gerçekten İstanbul emniyetimizin ve polisimizin olağanüstü gayretinin bir sonucu. Ben başta bakanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir çalışma, inanılmaz bir takip ve bunun sonucundan yakalanan ipuçlarından çorap söküğü gibi deşifre edilen kriminal bir durum. O açıdan son dönemdeki en önemli olay diye değerlendiriyorum. Hiçbir caninin, yaptığının yanına kar kalmamasının gerektiğini biliyoruz. Bu açıdan da bu olay çok önemli. Bundan sonra arkasında kim var, talimatı kimden aldı, kimin için yaptı, örgüt bağlantısında bundan sonra nereye gidecek, bütün bunları emniyetimizin ve savcılığımızın çalışmasıyla göreceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum dedi.



Savunma Sanayi'nde her geçen gün çok daha iyiye gittiklerinin altını çizen Bakan Işık, Savunma sanayinde Türkiye gerçekten son 14 yılda çok büyük mesafeler aldı. Şimdi bunu taçlandıracak kritik teknolojileri Türkiye'ye kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.