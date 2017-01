Ankara Bağımsız Milletvekili Nazlıaka Açıklaması

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP'den ihracının iptali talebinin reddedilmesiyle ilgili, "Ben mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim. Anayasa Mahkemesine başvuracağım. Benim CHP'ye olan bağım üyelik formuyla tanımlanmayacak kadar güçlüdür." dedi.



Nazlıaka, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla 4 Mart 2016 tarihinde CHP'den ihraç edildiğini anımsatarak, o tarihten itibaren hak arama mücadelesine başladığını ve ihracının iptali istemiyle açtığı davanın bugün sonuçlandığını söyledi.



Bu tür davaların normalde 1-2 ay içerisinde sonuçlandığını, ancak kendi açtığı davanın yaklaşık 1 yıl sürdüğünü ifade eden Nazlıaka, bu süreçte davaya bakan ilk hakimin görev yerinin değiştirildiğini, 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından yeni belirlenen hakimin de bilirkişi raporu isteyerek süreci uzattığını kaydetti.



Mahkeme sürecinde 3 ayrı üniversiteden belirlenen 3 öğretim üyesinin, "CHP'den haksız şekilde ihraç edildiği ve bir an önce CHP'deki görevlerine dönmesi gerektiği" yönünde bilirkişi raporu hazırladığını anlatan Nazlıaka, "Böyle bir bilirkişi raporundan dolayı mahkemenin de bu yönde karar vermesini bekliyorduk. Ancak mahkeme davanın reddine karar verdi. Madem reddedecekti, neden bilirkişi raporu istendi? Mahkemenin nasıl bir gerekçeli karar vereceğini merakla bekliyorum." diye konuştu.



Nazlıaka, yaşadığı sürecin bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "Ben mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim. Anayasa Mahkemesine başvuracağım. Benim CHP'ye olan bağım üyelik formuyla tanımlanmayacak kadar güçlüdür. Yakamda rozetimi, gönlümde 6 ok ilkelerine bağlılığımı hep korudum, korumaya devam edeceğim. Bu 6 ok için mücadelemi sürdüreceğim. Yine nefer olarak çalışacağım çünkü ben partime bağlıyım. Bu bağ bir günde kurulmadığı gibi bir disiplin kurulu kararıyla da kopartılamaz." ifadelerini kullandı.



CHP'nin parti programında geniş tabanlı demokrasiden söz edildiğini, ancak parti içi demokrasinin çok sıkıntılı olduğunu dile getiren Nazlıaka, parti içi demokrasi sorununun Türkiye'de çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi olduğunu öne sürdü.



Aylin Nazlıaka, "Ben mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü insanı mutlu eden mücadeleler ve zaferlerdir. Ben inanıyorum ki mücadelemi sürdürdükçe zafere ulaşacağım." dedi.