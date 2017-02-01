Ankara Aydınlılar Derneği'nin Yeni Yönetiminden Aydın Ticaret Borsası'na Ziyaret

Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Apaydın ve beraberindeki heyet Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.



Heyeti Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Mustafa Akdam ve Ahmet Şenel karşıladı.



Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Apaydın, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ve yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, "Sizlerin desteği ile birlik beraberlik içerisinde çalışarak ilimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.



Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Apaydın ve beraberindeki heyete, "Yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, Aydın için kültür ve dayanışmanın yanı sıra ekonomik alanda çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Aydın Ticaret Borsası olarak ilimize katkı sağlamak bizler için önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - AYDIN