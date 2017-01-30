Ankara Aydınlılar Derneği'nden Başkan Çetindoğan'a Ziyaret

Ankara Aydınlılar Derneğinin yeni Başkanı Halil Apaydın ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan'ı makamında ziyaret etti. Yeni yönetime başarı dileklerini sunan Başkan Çetindoğan, derneğin destek çağrılarına da "Aydın'ın faydasına olan her konu da biz elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.



Yeni yönetim olarak yapacakları dernek çalışmaları hakkında Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan'a bilgiler veren Ankara Aydınlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Apaydın, daha önce bölgesel yapılan tanıtım etkinliklerini sadece Aydın için de gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Dernek olarak paneller, seminerler, tavla turnuvaları ve zeybek kursları gibi etkinlikler düzenleyeceklerini de kaydeden yeni başkan Halil Apaydın, "Hemşerilerimizin destek ve katılımlı ile birlik beraberlik içerisinde derneğimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" diyerek Başkan Çetindoğan'dan da destek istedi.



"Aydın Enginarı, Kedirgeni İnciri ve Kestanesi ile de Anılsın"



Tarihten günümüze bir çok medeniyete beşiklik etmiş Aydın ilinin ekonomik ve kültürel açıdan hak ettiği yere ulaşması için tanıtımın çok önemli olduğunu belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Evliya Çelebi'nin 'Gök kubbenin altındaki en güzel yer yüzü' diye tarif ettiği Aydınımız sadece güneşi denizi ile değil iklim ve bitki örtüsü ile de muhteşem bir şehir. Ancak yeterince tanıtımı yapılamadığından dolayı hak ettiği değere ulaşamadığını düşünüyorum. Adeta doğal sit alanı durumundaki Aydın'ın gök yüzündeki güneşi, toprağın altındaki jeotermali, toprağın yüzeyindeki enginarından, kedirgenine, kestanesinden incirine, zeytin ve zeytinyağından pamuğuna kadar sahip olduğu değerler ulusal ve uluslararası arenalarda sürekli işlenmelidir. O zaman Aydın'ın hak ettiği değere ulaşacağına inanıyorum" diyerek bu kapsamda yapılacak çalışmalara Birlik olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. - AYDIN