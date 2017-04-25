ANKAmall AVM'de şüpheli otomobil paniği



ANKARA - ANKAmall alışveriş merkezinin otoparkındaki Kilis plakalı şüpheli otomobil, polis ekiplerini alarma geçirdi.

ANKAmall AVM'nin otoparkında çalıntı olduğu öğrenilen Kilis plakalı bir otomobil tespit edildi. Çalıntı araçların terör olaylarında kullanılma durumu nedeniyle Ankara genelinde alarmda olan Ankara emniyeti olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Polis ekipleri otoparkta park halinde olan 79 SAA 759 plakalı otomobilin yanına gelerek sorgulamasını yaptı. Ekipler daha sonra detaylı incelemede bulunmak üzere otomobili olay yerine çağrılan çekiciye yükleyerek, emniyetin otoparkına çektirdi.