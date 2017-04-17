Anka Hekim Kadrosu Güçlenmeye Devam Ediyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erdal Yayla Anka'da göreve başladı.



Özel Gaziantep Anka Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erdal Yayla, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.



Opr. Dr. Erdal Yayla, 1975 yılında Amasya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamlayan Dr. Erdal Yayla, 1998 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlığını alan Opr. Dr. Yayla Eskişehir SSK Hastanesi ve Diyarbakır Devlet Hastanesinde görev yaptı. 8 yıldır Gaziantep'te bulunan Opr. Dr. Yayla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'ni kurdu ve ilk beyin ameliyatını gerçekleştirdi. Opr. Dr. Erdal Yayla, Gaziantep'te özel bir hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'ni kurup, çok sayıda başarılı operasyona imza atmıştır. Bunlar arasında kasıktan anjiyo yolu ile girip beyindeki baloncugu kapatma yöntemiyle yapılan başarılı ameliyat da bulunuyor. Beyin kanaması geçiren hastaya uygulanan ve basında "bıçaksız beyin ameliyatı" olarak yer bulan bu başarılı operasyon Güneydoğu'da ilk olma özelliği taşıyor. Opr. Dr. Erdal Yayla, Avrupa Board kurslarını başarı ile tamamlamıştı. - GAZİANTEP