Anka Çalışanları Piknikte Buluştu Stres Attı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi doktorları ve çalışanları hastane yönetimi tarafından düzenlenen piknikle stres attı.



Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi tarafından doktor ve hastane çalışanlarına yönelik piknik düzenlendi. Pikniğe aileleri ile birlikte katılan doktor ve hastane çalışanları doğayla iç içe bir ortamda keyifli bir gün geçirdi. Piknikte konuşan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan,"Hastane çalışanlarımızın moral ve motivasyonu bizler için çok önemli. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan hastanemizin doktor ve personellerini biraz olsun stresten uzaklaştırmak istedik. Bu tür organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Cengiz Bayram ise; hastane personelimiz görevlerini en iyi şekilde yapmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Biz, onların yorgunluğunu üzerlerinden atmaları için bu etkinliği düzenledik. Bu tür etkinliklerle ekip ruhunu başarıyla sürdüreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu da, bu etkinliği düzenleyerek çalışanlarımızın kaynaşmasını sağlayıp motivasyonlarını arttırmanın yanı sıra, aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmelerini istedik" diye konuştu.



Birbirleriyle sohbet etme imkanı bulan ve yürüyüş yaparak stres atan çalışanları da, bu güzel etkinliği düzenleyen hastane yönetimine teşekkür etti. - GAZİANTEP