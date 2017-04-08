Anız Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Eğitim Verildi

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından köy ve merkez çevre ortaokulu ve ilk okullarında anız yangınları konusunda bilgilendirme eğitimleri yapıldı.



Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, anız yakmanın çevreye, doğaya ve milli ekonomiye telafisi imkansız büyük zararlar verdiğini söyledi.



Gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse ikinci ürün ekimi öncesinde hasat artıklarının yakıldığını hatırlatan Sağlam, "Bu yanlış uygulamanın, Bakanlığımız genelgelerinin ilgili maddesi gereği, 'Anız Yangınlarının Önlenmesi' için eğitim ve yayım çalışmalarına öncelik verilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile eğitim verilmek üzere köy ortaokulları, merkez çevre ortaokulu ve köy ilkokullarını kapsayan eğitim programı devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.



Eğitimlerdeki hedefin daha fazla hedef kitleye ulaşarak anız yakmanın zararları konusunda bilinç oluşturmak olduğunun ifade eden Sağlam, "Her yıl olduğu gibi Valiliğimiz (2017/1) ilgili genelgeleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüzce hazırlanan eğitim programı kapsamında konunun öneminin eğitim çağındaki öğrencilere anlatılması için köy okullarında 'Anız Yakmanın Teknik-Ekonomik ve Sosyal Zararları' konusunda teknik elemanlarımızca görsel yayın cihazları eşliğinde eğitim verilmektedir. Eğitim verilen öğrencilere konuyla ilgili liflet ve slogan içeren promosyon ürünleri de dağıtılmıştır" dedi. - OSMANİYE