Anız 'Yakmayan' Çiftçiye Ceza, Mahkemeden Döndü

Diyarbakırlı çiftçi Süleyman İskenderoğlu'nun, tarlasına komşu tarlada yakılan anız yüzünden kesilen idari ceza parasının iptali nedeniyle başvurduğu mahkemeden çiftçiler için emsal niteliğinde karar çıktı.



Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Ziraat Odası Başkanı da olan çiftçi Süleyman İskenderoğlu'na, tarlasına bitişik tarlada anız yakılıp, alevlerin kendi arazisine de sıçraması nedeniyle bin 389 TL idari para cezası kesildi. İskenderoğlu, bunun üzerine konuyu yargıya taşıyarak, cezanın iptali için Diyarbakır 3. İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkemede, şehir merkezinde ikamet ettiği için yangına müdahale etme imkanının olmadığını, bitişik parsellerden gelen kıvılcımlar yüzünden kendi tarlasında da yangın çıktığını, anızı kendisinin yakmadığını beyan etti. Mahkeme ise, cezaya ilişkin olarak davacı ve ilgili diğer kişilerin ifadesinin alınması yoluna gidilmediği, tespit tutanağının yangının davacı tarafından işlendiğini ortaya koyacak kanıtlar olmaksızın düzenlendiği ve bu durumun cezaların şahsiliği ilkesi ile bağdaşmadığı yönünde karar vererek, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.



"Benim arazim diye ceza bana kesilmiş"



Süleyman İskenderoğlu, 2016 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir tebligat geldiğini ve anız yangını yüzünden kendisine bin 389 TL ceza kesildiğini belirterek, "Hukuka aykırı bir ceza olduğu için avukatım aracılığıyla dava açtık. Geçen hafta davayı kazandık. Bu Türkiye'de emsal bir karardır. Parselde benim arazim olduğu tespit edilmiş ve o şekilde benim adresime tebligat gönderilmiş. Prosedürde köy ihtiyar meclisi, köy muhtarı ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünün personeli ile birlikte yakan kişi tespit edilerek ceza kesilir. Uydu üzerinden yanmış olduğunu görüp cezayı göndermişler. Herhangi bilgilendirme de yok. Mahkeme diyor ki, bu vatandaşın haberi yok. Onun istemi dışında yakılmış. Köy ihtiyar meclisi, muhtar tarafından benim yaktığım onaylansaydı ceza hukuki olurdu. Bağlı bulunduğumuz karakoldan benim yaktığıma dair bir rapor gitmemiş, köy ihtiyar meclisinin haberi yok, benim haberim yok. Ceza kesilmiş. Mahkeme buna dayanarak iptal kararını verdi. Anız yakmak zararlıdır ve hiçbir yararı da yoktur. Yakılmaması lazım" dedi.



"Keyfi cezalarla çiftçiler mağdur ediliyor"



Avukat Mehmet Şirin İskenderoğlu ise, yaptıkları araştırma ve incelemeler neticesinde kesilen idari para cezasının haksız olduğunu ve bu gerekçeyle idare mahkemesine iptal davası açtıklarını ifade ederek, "Mahkeme de bizimle aynı görüşte olup, bu işin hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle kararı iptal etti. Kararın iptal olmasındaki en büyük sebep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve aynı zamanda Tarım İl Müdürlüğü'nün gerekli araştırmayı yapmadan, keyfi bir uygulamayla çiftçilerimizi mağdur etmesinden kaynaklıdır. Zaten kararın içerisinde de cezaların şahsiliği ilkesine dayanılarak bu karar çıktı. Çünkü burada kişinin yaktığı tespit edilmemiş, aynı zamanda ilçe müdürlükleri tarafından tutulan tutanakta muhtarın ve oradaki herhangi bir tanığın imzası veya ifadesi olmadan sadece görevli mühendisin imzasıyla tutanak tutulmuş ve bu şekilde idari para cezası kesilmiş. Anız yangınları bölgemizin önemli sorunlarındandır. Bu önemli sorunun bitmesinin hepimiz isteriz. Çiftçilerin bu şekilde göz korkutmak sebebiyle veya herhangi bir sebep de olabilir, bu şekilde mağdur edilmesi zaten haksızlıktır. Anız yangınları arazi içerisindeki cam parçalarından veya yol kenarından atılan izmaritten veya hayvan otlatan çobanların bunu bilerek yakıp oranın yeniden yeşillenmesi ve hayvanlarını otlatmak istemeleri gibi saydığımız bir sürü sebeplerden kaynaklanabilir. Bizim için asıl önemli olan hiçbir araştırma yapılmadan, keyfi bir uygulama ile bu idari para cezalarının kesilmesidir. İdare mahkemesi bizimle aynı görüşte olup, cezaların şahsiliği ilkesini ön planda tutarak, gerçekten emsal olacak bir karar verdi" diye konuştu.



"Aynı anız yangınına iki defa ceza kesilmiş"



Diğer bir müvekkiline de aynı parselde aynı anız yangını sebebiyle iki defa para cezası kesildiğini de dile getiren avukat İskenderoğlu, "O cezalar da iptal oldu. Demek istediğimiz, herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadan çiftçilerin bu şekilde mağdur edilmesi hakkaniyete aykırıdır" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR