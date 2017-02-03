Anıtpark Onarılıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzce Anıtpark meydanında bulunan zemin taşlarında yenileme çalışması başlattı.



Düzce'nin en önemli meydanlarından biri olan yaklaşık 10 bin metrekare genişliğindeki Anıtpark'ın tahrip olan zemini, Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılıyor. Bu kapsamda meydandaki granit parke taşları yenileniyor ve ışık sistemi onarılıyor. - DÜZCE