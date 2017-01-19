Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan Alsancak Stadı İçin İmar Değişikliğine Onay

İZMİR'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2014'te kapatılan ve 1 yıl sonra yıkılan Alsancak Stadı'nın yeniden inşaası yolunda son engellerden biri daha aşıldı. Stadın imar planı değişikliği, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından kabul edildi. Yenileme sürecinde gözler yeniden son onayların çıkacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi'ne çevrildi. İki belediye, geçtiğimiz aylarda stat projesinin uygulama imar planı değişikliğini meclislerinden geçirmişti. Büyükşehir Belediyesi, stat arazisindeki payını da bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devretmişti.



Bürokratik engeller aşıldıktan sonra ihale tarihinin belirlenmesi öngörülürken, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, atılan adımla ihale ve inşaat sürecinin hızlanabileceğini söyledi. Her platformda Alsancak Stadı'nın takipçisi olduklarını hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, camianın istekleri doğrultusunda revize edilen projeyle Altay ve İzmir'e yakışan bir Alsancak Stadı için mutlu sona yaklaşıldığını ifade etti. Ekmekçioğlu, "Anıtlar Yüksek Kurulu onayından sonra süreç belediyelerin onayına kaldı. En başından beri projeye destek veren belediye başkanlarımızın da süreci olabildiğince hızlandıracaklarına inanıyorum" dedi.















- İzmir