Anıtkabir Komutanlığı Hediye Kitap Gönderdi
Anıtkabir Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İnebolu Türk Ocağı'na bayrak, rozet ve Atatürk konulu kitaplar gönderdi.
Anıtkabir Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İnebolu Türk Ocağı'na bayrak, rozet ve Atatürk konulu kitaplar gönderdi.
Türk Ocağı sorumlusu Nurhayat Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları talep doğrultusunda Anıtkabir Komutanlığı tarafından kendilerine Atatürk kitapları gönderildiğini söyledi.
"Atatürk ve Çocuk", "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" ve "Çocuklar İçin Atatürk'ün Dilinden Nutuk" adlı kitaplar ile bayrak ve rozetleri teslim aldıklarını belirten Ergün, "Kitapları ve bayrakları 23 Nisan öncesi öğrencilerimize dağıtacağız. Anıtkabir Komutanlığı yetkililerine teşekkür ederiz." dedi.