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Anıtkabir'de Tören Öncesi Kar Yağışı Başladı
Anıtkabir'de Tören Öncesi Kar Yağışı Başladı
Anıtkabir'de tören öncesi kar yağışı başladı.
23 Nisan 2017 Pazar 10:14
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