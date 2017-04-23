Anıtkabir'de Tören Öncesi Kar Yağışı Başladı

Anıtkabir'de tören öncesi kar yağışı başladı(Tür: Ankara)

Anıtkabir'de tören öncesi kar yağışı başladı

(Tür: Ankara)

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Anıtkabir, Ankara, Kar, Tören