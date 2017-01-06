Animasyon Dünyası Kapılarını 'Coraline'den Kubo'ya' Kadar Açtı





Animasyonun bir türü olan 'stop motion' film hayranlarına bu büyülü dünyanın kapılarını LAIKA Stüdyoları açtı. Stüdyo, 'Coraline'den Kubo'ya' adlı sergiyle 2009 yılı yapımı Coraline'den son filmleri 'Kubo ve Sihirli Telleri'ne kadar yaptıkları tüm filmlerin perde arkasını gözler önüne seriyor.



Laika'nın Pazarlama ve Marka Müdürü Mark Shapiro bu sergide animasyon severlerin ilgiyle izledikleri karakterleri yakından görüp fotoğraf çekme şansı da yakaladığını söylüyor:



"Birçok kişi filmlerimizi izledi ve bu filmlerdeki kuklaların yakından nasıl gözüktüklerini de merak ediyorlar. Bu sergiyle onlara bu imkanı sunuyoruz."



Sergi alanında dekorlar, kuklalar ve minyatür karakterlerin yanı sıra, film çekimlerinden fotoğraflar ve videolar da görülebiliyor. Sergideki detaylar, ziyaretçileri oldukça etkilemişe benziyor:



"Burada bir filmi izlerken o kadar da dikkat etmediğiniz birçok küçük detay var. Hikayeden o kadar etkileniyor ve neler olacağını merak ediyorsunuz ki bu detayları fart etmiyorsunuz. Ancak tüm bunların ardındaki sanatı görmek beni çok etkiledi."



Laika'nın son filmi 'Kubo ve Sihirli Telleri' son olarak Altın Küre'ye aday gösterildi. Travis Knight'ın yönetmenliğindeki film, Kubo adlı bir çocuğun sihir dünyadaki mücadelesini ele alıyor.



Hollywood'daki Universal Stüdyoları'nda kapılarını açan 'Coraline'den Kubo'ya: Sihirli bir LAIKA Deneyimi' adlı sergi 15 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir.



Auteur: euronews-tr



Tags: Coralineden ABD Sinema kadar Sergi Kuboya dünyası kapılarını Hollywood açtı Animasyon Gepost: 06 januari 2017