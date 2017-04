Sezonun en büyük ve en heyecan verici prodüksiyonu "Animals Musical" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel fiyatı ile Uniq Hall'de.



Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki müzikal prodüksiyonu Animals Musical, Gate Sahne Sanatları'nın 110 kişilik dev kadrosuyla sahneleniyor.



Asırlar boyu; aynı toprağın çocukları birbirleriyle savaştı. Nesiller değildi sadece yok olan, Afrika'nın nefesiydi ve bir gün kabile büyükleri bir araya gelip "Biz" olmaya karar verdi. Bundan böyle tüm kabilelerde ve hatta şehirlerde, 7 yaşına giren her birey, Afrika'nın ruhunu öğrenmek için oluşturulan "*Ubhuntu*" köylerine gönderilecekti. Afrika sonunda rüya gibi bir yaşama kavuşmuştu.



Çünkü her çocuk saf doğar ve Afrika'nın sırrı çocuktur.



Madalyonun diğer yüzündeyse, barışı bozmaya kararlı kabileler vardı. Onlar için önemli olan tek şey daha fazla topraktı. ve şimdi ki hedefleriyse; hayvanlarla iç içe yaşanılan Adilah' ın Ubhuntu köyüydü. Bir anda hayatları değişen köy halkını neler bekliyordu?



7'den 77'ye hitap eden fantastik anlatıma sahip dev prodüksiyon sizleri bekliyor. İnsan vücuduyla entegre olan dev hayvan kuklaları, geleneksel temalar taşıyan el işçiliğiyle yapılmış benzersiz kostümleri, 4 ve 7 sesli polifonik koro, uluslararası standartlardaki müziklerinin birleştiği etnik ve modern koreografiler, sürükleyici senaryosu ve rejisiyle her yaştan seyirciyi büyüleyici etkisinin içine alacak.



Yazan & Yöneten: Ahmet Kazanbal



Sanat Yönetmeni: Hilal Arslangiray Kazanbal



Baş Koreograf: Niyaz Bildik



Kompozitör: Ahmet Kazanbal Dekor & Dev Kuklalar: İlayda Çeşmecioğlu



Polifonik & Etnik Koro: F. Cesur Özdemir Yapım: Gate Sahne Sanatları



Gate Sahne Sanatları Oyuncuları



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : UNIQ Hall



Mekan Adresi : UNIQ Hall - Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. Ayazağa Cendere Yolu No: 4



Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Animals Musical



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır