Anılarla Bodrum Sohbetleri Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi 'Anılarla Bodrum Sohbetleri' Sözlü Tarih Çalışma Gurubu üyelerinin aylık olağan toplantısında bu ay "Davulcu Ali Dayı" ile "Bekar Halil", yapılan sohbetler ve paylaşılan anılarla kayıt altına alındı.



Mezetba adlı restoranda gerçekleştirilen toplantıyla Bodrum'u Bodrum yapan değerler anılmaya devam ediyor. Bu ayki toplantıda, Ramazan aylarında çaldığı davul ve söylediği manilerle tanınan Davulcu Ali Dayı lakaplı Ali Gökçen ile yaptığı çeşitli şekerlemeler ve naneli şekerleriyle hafızalara kazınan Bekar Halil kayıt altına alındı.



Grup üyeleri Hüseyin Çakar ve Yücel Ziylan'ın verdiği bilgilerle Ali Gökçen ve Bekar Halil hakkında detaylı bilgiler toplandı. Davulcu Ali Dayı'nın canlandırıldığı, manilerin ve türkülerin söylendiği toplantıda grup üyeleri keyifli anlar yaşadı. Bodrum'un folklorunun ve yerel değerlerinin en iyi şekilde tanıtılması için bu toplantıların özenle sürdürüleceği belirtildi.



Bodrum Belediyesi 'Anılarla Bodrum Sohbetleri' Sözlü Tarih Çalışma Gurubu Sözcüsü Nuran Yüksel, Bodrum'u Bodrum yapan değerleri gelecek kuşaklara aktarma çabasının devam etmesini diledi. - MUĞLA