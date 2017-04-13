Anıl: "İnegöl'e Özel Önem Verilmeli"
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, özellikle mobilya sanayi bölgesinde yüksek yangın riski bulunduğunu belirterek, yangınlara daha etkin ve zamanında müdahale için ilçedeki itfaiye teşkilatının modern araç gereçlerle donatılması ve uzman ekip görevlendirilmesi...
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, özellikle mobilya sanayi bölgesinde yüksek yangın riski bulunduğunu belirterek, yangınlara daha etkin ve zamanında müdahale için ilçedeki itfaiye teşkilatının modern araç gereçlerle donatılması ve uzman ekip görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım ve İnegöl İtfaiye Müdürü Adnan Aydın, İTSO Başkanı Metin Anıl'ı ziyaret etti. Ziyarette, mobilyacıların yangınlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın İnegöl'e yönelik teşkilatlanma projeleri gündeme geldi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İTSO Başkanı Metin Anıl, İnegöl'deki işletmelerin yangınlar nedeniyle büyük zararlar gördüğünü belirterek, üyelerinin itfaiye teşkilatının yetersizliğinden yakındıklarını vurguladı. İnegöl'de 3 Organize Sanayi Bölgesi ve 1 de Islah çalışmaları süren sanayi bölgesi ile mobilya üretimi yapılan sanayi bölgeleri olduğunu kaydeden Metin Anıl, mobilya imal eden tesislerde sektör gereği yanıcı madde kullanılmasının yangın riskini artırdığını söyledi.
İnegöl'ün hassas bölge konumunda değerlendirilmesi gerektiği görüşünü dile getiren İTSO Başkanı Metin Anıl, "Yangınlarda milyonlarca liralık milli servet yok oluyor. Üyelerimiz yangınlar nedeniyle büyük zararlara uğruyorlar. Yangınlara geç müdahale yapıldığı, yetkin personel olmadığı ve araç gerek eksiği bulunduğu yönünde yakınmalar var. İnegöl'e özel önem verilmeli, teşkilat araç gereç donanımı ve uzman personel ile takviye edilmelidir" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım da, ziyaretteki konuşmasında, Büyükşehir İtfaiye Dairesi'nin mevcut durumu, kısa ve orta vadeli planlarını, itfaiyenin modernizasyonu ve personel takviyesi konusundaki çalışmaları anlattı. Yeni yangın yönetmeliği hakkında da özet bilgiler aktaran Tarım, Büyükşehir Yasası gereği yangın yönetmeliği ile ilgili değişiklikler yapıldığını söyledi. Mevzuat gereği işletme sahiplerinin işyerlerinde bazı düzenlemeler yapmaları gerektiğini vurgulayan Muhammet Emin Tarım, yangın çıkmaması için alınması gereken önlemlere ve personelin bilgilendirilmesi gerektiğine değindi.
İtfaiye Daire Başkanı Tarım, Bursa'da yangın, trafik kazası, kurtarma gibi yılda 8 bin olaya müdahale ettiklerini, müdahale edilen olayların bin 600'ünün İnegöl'de ortaya çıktığını açıkladı. Tarım, "Bunun için İnegöl'e özel önem veriyoruz. Büyükşehir Yasası'nın gerektirdiği düzenlemeler tamamlandı. İnegöl İtfaiyesi'ni araç gereç ve personel yönünden takviye ederek güçlendireceğiz. Ayrıca Mobilya İhtisas OSB ve Yenice Islah OSB'de İtfaiye İstasyonları kuracağız. Böylece olası yangınlara hem daha çabuk, hem daha etkin müdahale edeceğiz" dedi. - BURSA
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