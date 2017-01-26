Harika bir performans izlemek için Beyoğlu Hayal Kahvesi sizi bekliyor.



Anıl Altınöz 1980 İzmir doğumlu. 1999 yılında İzmir'de Jack Daniel's vokalisti olarak profesyonel müzik yaşantısına başladı. 2005 yılında İstanbul'a taşındı ve uzun yıllar Hayal Kahvesi'nde performans sergiledi. 2010 yılında Nefes Grubu ile bir albüm çıkardı. Müzisyenliğinin yanında oyunculuk da yapan Anıl Altınöz, müzisyen olmak isteyen, bir bakkalın oğlunu canlandırdığı 90'lar dizisinde kendi bestelediği şarkılardan biri olan Devran 'ı ilk single çalışması olarak 2016 ekim ayında sunacak.



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