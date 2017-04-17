Aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da öğlen saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli sağanaklar kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri ve küçük dereler oluştururken, vatandaşlar ise ıslanmamak için dükkan tenteleri ve otobüs durakları gibi yerlere sığındı. Vatandaşların bir çoğu ise montları ve ellerindeki poşetler ile ıslanmaktan korunmaya çalıştı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama yapılarak, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlar su baskınları gibi olumsuz durumlara karşı uyarıldı.

(YG-