Ani Hava Değişiklikleri Çiftçileri Strese Soktu

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ani hava değişikliklerinin tarım ürünlerine zarar verme ihtimalinin çiftçileri strese soktuğunu, ancak bir kaç gün daha sıcaklığın eksi değerlere düşmemesi durumunda bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.



Hava sıcaklığındaki ani değişimler tarım ürünlerine zarar verme ihtimali hem ülke genelinde, hem de Eskişehir'deki ziraatla uğraşanları endişelendiriyor. Kış ve bahar aylarında meydana gelen düşük sıcaklıklar tarım ürünlerine olumsuz olarak etkilerken, özellikle de hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler don tehlikesinin habercisi niteliği taşıyor. Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağışlı havaların toprak için önemli olduğunu, ancak ani sıcaklık değişikliklerinin çiftçiyi strese soktuğunu belirtti. Buluşan, "Bu hafta sonu ani kar yağışı bizlere strese soktu. Bir gün içinde 10 santimetreye çıkan kar akşama doğru eridi. Cumartesi günü neredeyse 24 saat yağan yağmur yağdı. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre geçen yıl nisan ayında 30 kilo yağış alırken, bu sene nisan ayından 58-59 kilo yağış alınmış. Bu bizim içim çok önemli. 2017 yılının sürekli yağışlı geçmesinden dolayı bereket yaşandı, toprağa can suyu oldu" dedi.



"Yağışların ardından bir soğuk gelmezse verim artacak"



"Bizim en büyük korkumuz havanın bir kaç gün geceleri eksi değerlerde olması" diye anlatan Buluşan, şöyle konuştu;



Şuanda bulunmakta olduğumuz kiraz bahçemizde meyvelerimiz gayet güzel, soğuktan etkilenmesi yok, ama tabi ki gece olabilecek dona bağlı, inşallah hayırlısıyla 2-3 günü atlatırsak çiçek dönemimizi geçirmiş olacağız. Nisan ayı bereketli geçti, şuanda hububatımız son 10 gündür kendini göstermeye başladı. Son bir haftadır artık toprağın kapandığını ve hububatın çok güzel dönüşümü ama, sezon başı itibariyle yüzde 10 kaybımız var. Bunu atlamamız lazım lakin kardeşleme döneminden sonra hububatta ürünün bol olup olmayacağı asıl Mayıs ayında belli olacak. İnşallah Mayıs ayıda yağışlı geçerse ve yağışların ardından bir soğuk gelmezse verimlerin artacağını düşünüyorum."



"Çiçeği erken açan meyvelerde yüzde 10 gibi bir zarar var"



Ürünlerinin don olayı ile karşılaşmadığını, şuana kadar sıkıntı çekmediğini ifade eden Osman Acar, "Havalarda önemli bir değişiklik ve don olayı olmazsa bir sıkıntı çekmeyiz. Şuan da meyvelerin çiçek oranı çok güzel, ama çiçeği erken açan meyvelerde yüzde 10 gibi bir zarar var. Kiraz üretimini 8 senedir yapıyoruz. Meyveyi kırağıdan korumak için saman balyası yakıyoruz. Havayı ısıtma, dumanı tutma şeklinde. Biz bunu 2-3 senedir kırağı düşeceği zaman deniyoruz, bundan çok güzel fayda gördük. Diğer çiftçilere de öneriyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR