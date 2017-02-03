Ani Hava Değişikliği Hastalık Nedeni

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Ayaz, ani hava değişikliğinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ani hava değişiklerinden kaynaklı soğuk algınlığı sonucu hastanelere birçok kişinin başvurduğunu, hastalıktan korunmak için dışarıya çıkacak kişilerin iyi giyinmesi gerektiğini belirtti.



"Ani hava değişikliği üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor" diyen Ayaz, grip ve nezle vakalarında hekimlere danışılmadan antibiyotik kullanılmasının zararlı olduğuna dikkati çekti.



Ayaz, grip ve nezlede antibiyotik kullanımına gerek olmadığını, iki hastalığın da viral (virüsle bulaşan) olduğunu kaydetti.



Bakteriden kaynaklı bir hastalık olması durumunda antibiyotik kullanılması gerektiğini anlatan Ayaz, grip ve nezlede, burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik olduğunu, gribin daha ağır seyrettiğini bildirdi.



Çocukların kendilerini koruması zor olduğu için grip ve nezlenin zatürreye dönebileceğine işaret eden Ayaz, "Antibiyotik gerekiyorsa bunun doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Halk arasında her ateşi olana antibiyotik veriliyor. Antibiyotik ateş düşürücü değil." diye konuştu.



Havaların çok soğuduğu dönemlerde çocuklar, kalp hastaları ve yaşlıların dışarı çıkmamasını önerdiklerini ifade eden Ayaz, şunları belirtti:



"Mendil kullanmak, ellerin sabunlu suyla yıkanması mikropların yayılmasını engeller. Bitkisel ürünler ve çaylar ilaç değil. Hasta olmadan önce limon ve bitkisel çayların kullanılması soğuk algınlığı gibi hastalıkların hafif geçmesini sağlayabilir ama bunlar ilaç değildir. Altı ay ve 5 yaş arasındaki çocuklarda, 65 yaş üzerindeki kişilerde, kalp hastalarında, kanser hastalarının vücut direnci düşüktür. Bunlar grip geçirdiği zaman bu zatürreye dönüp, ölümle sonuçlanabilir."



Ayaz, kış aylarında C vitaminin bol olduğu meyve sebzelerin tüketilmesinin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklara karşı koruduğunu sözlerine ekledi.