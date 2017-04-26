Angers'ten 60 Yıl Sonra Bir İlk

Angers Fransa kupasında 60 yıl sonra finale yükseldi, 88. dakikada Guingamp'ın kaçırdığı penaltı tarihi başarıda etkiliydi.

Angers Fransa kupasında 60 yıl sonra finale yükseldi, 88. dakikada Guingamp'ın kaçırdığı penaltı tarihi başarıda etkiliydi.

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