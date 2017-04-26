Angers'ten 60 Yıl Sonra Bir İlk

Angers Fransa kupasında 60 yıl sonra finale yükseldi, 88. dakikada Guingamp'ın kaçırdığı penaltı tarihi başarıda etkiliydi.
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