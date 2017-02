Angelina Jolie'den Trump'a Tepki

NEW Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı ve mülteci politikasını eleştirdi.



"New York Times" gazetesi için köşe yazısı yazan Jolie, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandırmanın ve 7 İslam ülke vatandaşlarına vize yasağı getirmenin ABD'nin tarzı olmadığını ifade etti.



Jolie, mültecilere karşı yapılan dini ayrımcılık ve ırkçılığı "Kaçmaya çalıştığımız istikrarsızlığa davetiye çıkarıyor." sözleriyle değerlendirdi.



Değerlerinden koptuklarında sorunların daha da büyüdüğüne işaret eden Jolie, "Kapılarımızı mültecilere kapamak ya da aralarında ayrımcılık yapmak bizim tarzımız değil, bu bizi daha güvenli bir ülke yapmaz." ifadelerini kullandı.



Terör ve zulümden kaçarak başka ülkelere sığınan mültecilerin en çok sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu aktaran Jolie, ABD'ye kabul edilen mültecilerin zaten çeşitli devlet kurumları tarafından birçok taramadan geçirildiğini kaydetti.



Angelina Jolie, küresel mülteci krizinin ve terör tehditinin sınır güvenliği endişelerini artırdığına dikkati çekerek, "Her hükümet, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde vatandaşlarının ihtiyaçlarını dengede tutmak zorunda, ancak bunu yaparken ölçülü ve gerçekçi olmalıyız. Tepkimizin temelinde korku değil gerçekler olmalı." değerlendirmesinde bulundu.