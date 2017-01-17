Anfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. tarafından düzenlenen Anfaş Hotel Equipment - 28.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı Antalya Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Restoran, Mutfak, Çamaşırhane, Servis Ekipmanları, Otel Tekstili, Dekorasyon, Mobilya, Bahçe Mobilyaları, Personel Kıyafetleri, Bilgisayar Teknolojileri şeklindedir.



Düzenleyici: Anfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.



Konusu: Otel Ekipmanları, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanları



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı