Anesiad Yönetimi Üniversite Hakkında Bilgiler Aldı

Anadolu Esnaf Sanayici ve İş adamları Derneği (ANESİAD) Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü ziyaret etti.



ANESİAD Adıyaman Şube Başkanı Deniz Alan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörü Gönüllü, ANESİAD Adıyaman Şubesi Başkanı Deniz Alan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ardından Rektör Gönüllü eğitimle ticaretin bağlantısına değindi. - ADIYAMAN