Android Wear 2'li İlk Canavarlar!

Android Wear 2.0 ile sunulacak olan ilk akıllı saatler, LG tarafından üretilecek gibi görünüyor. Google ile yakın bir şekilde çalışarak, LG Watch Sport ve LG Watch Style'ı 9 Şubat tarihinde yayınlayacaklar ve bu da, Android Wear 2'nin yayınlanacağı gün ile aynı güne denk gelmekte. İki saatin de bir sonraki gün ulaşılabilir olması beklenmekte.



İsimlerden de tahmin edilebileceği gibi saatler, tasarımları ve özellikleri olarak ufak farklılıklar göstermekte. LG Watch Sport'un sadece özelliklere bakıldığında daha üst seviye özelliklere sahip olduğu söylenebilir.



14.2mm kalınlığındaki saatin 1.38 inçlik plastik kaplamalı 480x480 OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Sport'un içerisinde ise 768MB RAM, 4GB dahili hafıza ve 430mAH batarya bulunacak. Saati hangi çipin güçlendireceği ise henüz açıklanmadı.



Ayrıca Sport, 3G ve LTE bağlantı özelliklerine de sahip olacak ve bu sayede yanında telefonunuz olmadan da arama yapmanız ve almanız mümkün olacak. Son olarak da IP68 dayanımına ve kalp ritmi algılayıcısına sahip olacak.



Buna karşılık LG Watch Style ise odağı biçimden ziyade işleve yöneltiyor gibi gözükmekte. 10.8mm kalınlığındaki saat, 1.2 inçlik 360x260 ekrana sahip olacak ve pek çok kişinin bir akıllı saatte istediği dikkat çekmeyen görüntüyü taşıyacak.



Tasarım farklarının dışında Style'ın oldukça standart bir özellik setine sahip olduğu söylenebilir. 512MB RAM, 4GB dahili hafıza ve daha küçük olan 240mAH batarya saatin içerisinde yer almakta. Ayrıca su geçirmez LG Watch Sport'un aksine Style, IP67 dayanımı ile sıçramalara karşı dayanımlı olacak.



Her iki saat de tanıdık dairesel tasarıma ve sınırlı iOS uyumunun yanı sıra Bluetooth ve WiFi özelliklerine sahip. Ancak sadece Sport'un içerisinde koşuları takip etmek için bir GPS ve Android Pay ile kullanmak için NFC bulunmakta.



LG saatleri için henüz bir fiyat belirtilmiş değil ancak 9 Şubat tarihinin açıklanması ile beraber, fiyatlar için uzun bir süre beklemeyeceğimiz kesin...