Android ve İos'ta Numaranızı Öğrenin!

Telefon numaralarını hafızamızda tutmaktan uzun süre önce kurtulduk. Modern teknolojiyi kullanan telefonlar, yüzlerce telefon numarasını depolayabiliyor ve aradığınız kişinin numarasını hemen bulup gösterebiliyor.



Bu sayede aklınızda tutmanız gereken numaraların sayısı oldukça az. Yine de kendi telefon numaranızı unuttuğunuz zamanlar olabilir. Belki telefon hattınızı yeni aldınız veya küçük bir hafıza kaybı yaşadınız. Sebep hangisi olursa olsun, Android ve iOS'ta kendi numaranızı öğrenmenin bir yolu var.



iOS'ta numaranızı öğrenmenin iki yolu var. Telefon uygulamasını açın ve ekranın altındaki Kişiler uygulamasını çalıştırın. İkinci yöntemde Ayarlar > Telefon yolunu takip edin ve Numaram seçeneğini bulun.



Android'de yapmanız gerekenler, üreticilerin yaptığı değişiklikler yüzünden farklılık gösterebiliyor. Kişiler uygulamasını açmayı deneyin ve listenin en üstündeki "Ben" girdisini arayın. Bunu her telefonda görmeyebilirsiniz, bu durumda ikinci yönteme başvurun.



Ayarlar > Telefon/Cihaz hakkında > Durum yolunu izleyin. Burada telefon numaranız listelenmiş olabilir. Yoksa, SIM durumu üzerine dokunun ve biraz kaydırarak telefon numaranızı görebilirsiniz.