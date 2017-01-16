Android'in Babasından Yeni Telefon!

Android'i ortaya çıkaran Andy Rubin, yeni iddialara göre bir üst seviye telefon üzerinde sıkı biçimde çalışıyor. Bu telefon, piyasadaki iPhone, Google Pixel gibi en üst düzey cihazlara meydan okuyabilir.



Yeni telefon, Bloomberg'e göre Rubin'in yeni kurduğu bir şirket olan Essential tarafından üretilecek. Rubin'in telefonu henüz prototip aşamasında emekliyor da olsa, kullanıcıların ilgisini çekecek birkaç önemli özelliğe sahip. Bu özelliklerin arasında geniş, çerçevesiz "uçtan uca" ekran, seramik arka yüzey ve şarj portundan aksesuar bağlayabilmek var. Essential'ın diğer ürünlerinde olduğu gibi, bu telefonda da yapay zekanın anahtar rolü olacak. Kaynaklardan biri, telefonun prototiplerinden birinin ekran boyutu olarak iPhone 7 Plus'tan büyük olduğunu söylüyor.







Cihazın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, şarj portu üzerinden aksesuar bağlayabilmek olacak. Telefon bu sayede piyasadaki diğer cihazlardan, özellikle pek başarılı olamayan modüler cihazlardan kendini ayıracak. Bu tür aksesuarlardan birinin şu an geliştirilmekte olan, 360 derecelik fotoğraflar çeken küresel bir kamera olacağı belirtiliyor.







Telefonun Rubin'in oluşturduğu Android'i mi, yoksa başka bir işletim sistemini mi kullanacağı henüz bilinmiyor. Android'in Babası olarak tanınan Rubin, Android'i Google'a 2005'te satmıştı. 2014'te Google'dan ayrılan Rubin, bir süredir kitlelerin ilgisini çekmeyi uman ilginç projeler üzerinde çalışıyor.



Rapora göre Rubin, telefonu yıl ortasında iPhone 7'nin 649 dolarlık fiyatına rakip olacak bir fiyatla satışa sunmak istiyor.